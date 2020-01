V Melbournu uspešna Nadal in Halepova, Pliškova je izpadla Delo Pliškova in Benčićeva sta se pridružili Sereni Williams, triindvajsetkratni zmagovalki grand slamov, in branilki turnirske zmage iz lanskega Melbourna Naomi Osaki, ki sta izpadli že v petek.

