Pijan prehiteval in trčil v avtobus 24ur.com Prometni nesreči med Bledom in Bohinjem, ki je za dobri dve uri zaprla tamkajšnjo cesto, je botroval alkohol. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola med prehitevanjem trčil v nasproti vozeči avtobus, zaradi odpadlih delov vozil pa je poškodovano še tretje vozilo.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Goran Dragić

Aleš Šabeder

Andrej Bertoncelj