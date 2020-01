Na cesti med Bledom in Bohinjem trčila avto in avtobus Dnevnik Na cesti med Bledom in Bohinjem v soteski sta trčila osebni avtomobil in avtobus. Cesta je zaradi tega zaprta, po prvih podatkih policije pa ne gre za hujšo nesrečo, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po informacijah Prometno-informacijskega...

