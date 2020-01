Zaradi nesreč in okvar nekaj zapor in težav v prometu Dnevnik Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti med predorom Podmilj in Blagovico proti Ljubljani zaprt vozni pas. Pnevmatike na vozišču ovirajo promet na ljubljanski južni obvoznici pri počivališču Barje proti razcepu Malence, poleg tega je...

