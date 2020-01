Orban in EPP: kako dolgo bo Madžar še ostal v skupini, kjer ga marsikdo noče? Reporter Konservativna Evropska ljudska stranka (EPP) bo 3. februarja odločila o nadaljnjem odnosu s stranko Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana. Odbor treh modrecev, ki so ga vzpostavili po lanski zamrznitvi članstva Fideszu in se je ta teden sešel s pre

Sorodno

Oglasi