Imenitno, prve stopničke za slovenske orle! Sportal Ekipno preizkušnjo smučarskih skakalcev na Poljskem v Zakopanah je dobila Nemčija. Slovenski orli v postavi Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc so se izkazali, saj so zaostali le za Nemčijo in Norveško ter se veselili prvič stopničk na ekipnih tekmah za svetovni pokal v tej sezoni.

