Zakopane: Stoch osrečil domače navijače, Prevc med deseterico 24ur.com V poljskih Zakopanah je potekala 16. posamična tekma smučarjev skakalcev v tej sezoni. Slavil je domači as Kamil Stoch, poljski uspeh pa je s tretjim mestom dopolnil vodilni po prvi seriji Dawid Kubacki. Na drugo mesto se je uvrstil Stefan Kraft. Od slovencev je bil najboljši Peter Prevc na desetem mestu, do točk so prišli tudi Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek.

