Jadralki Mrakova in Macarolova drugi na tekmi za svetovni pokal v Miamiju Demokracija Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem pokalu v Miamiju v razredu 470 po osmih regatah in šestih dnevih tekmovanj osvojili drugo mesto s 33 točkami.

Sorodno

















Oglasi