DL: Mladi up Lokalno.si Jerneja Udovč iz Gradca v Beli krajini, dijakinja 2. letnika srednje kozmetične šole, se leto dni uči petja v Glasbeni šoli Andreja Bajuka v Radovici. Za njo gotovo še ni veliko javnih nastopov, a tisti, ki so jo poslušali na metliški prireditvi Moč humanosti, so se strinjali, da bodo o mladi pevki gotovo še slišali. preberite več » ...

Sorodno







Oglasi