'Vremenski pogoji niso bili primerni za letenje' 24ur.com Nenadna smrt izjemnega ameriškega košarkarja Kobeja Bryanta in njegove hčerke je pretresla svet. Preiskovalci so sporočili, da bo vreme ena od osrednjih točk, na katere se bodo osredotočili. Vremenske razmere v Los Angelesu so bile namreč v času nesreče izjemno slabe. Zaradi goste megle je losangeleška policija prizemljila vse helikopterje.

