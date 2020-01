Flisar po grdem padcu, v katerem jo je odnesel brez zloma: Rešili so me geni 24ur.com Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je v soboto na tekmi svetovnega pokala v Idreju Fjällu grdo padel. Po padcu so ga odpeljali v bolnišnico, kjer pa niso ugotovili zlomov, kar je v tem trenutku najpomembnejše. Kot sam pravi, so ga rešili geni, saj v družini nimajo le močnih mišic, ampak očitno tudi močne kosti.

