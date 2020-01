PRETRESLJIVA PRIPOVED FILIPA FLISARJA: Rešili so me geni Ekipa Slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je v soboto na tekmi svetovnega pokala v Idreju Fjällu grdo padel. Po padcu so ga odpeljali v bolnišnico, kjer pa niso ugotovili zlomov, kar je v tem trenutku najpomembnejše. Kot sam pravi, so ga rešili geni, saj v družini nimajo le močnih mišic, ampak očitno tudi močne kosti.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Filip Flisar Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Andrej Bertoncelj

Zdravko Počivalšek

Dejan Židan