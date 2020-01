“Nekateri so jih imeli 5, obnašali so se pa kot da jih imajo 30” – Šarec po prespani noči na Faceboo topnews.si “Dobro jutro. Včeraj sem podpisal odstopno izjavo, ker je v danem trenutku to edina možna rešitev. Vsak dan me zasipate s svojimi vprašanji in problemi, ki jih je treba rešit. S to vlado se tega žal ni dalo storiti. Brez podpore v parlamentu. Odtegnila nam jo je Levica, ki je nekajkrat celo glasovala zelo usklajeno […]

