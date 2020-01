Kaos v vladi; bodo “stari mački” spet skušali z “novim obrazom”? Taki so odzivi analitikov in polit Demokracija Zbrali smo nekaj odzivov na odstop Marjana Šarca. Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je med drugim ocenil, da je Šarec z odstopom ubil tri muhe na en mah in dejal, da obstaja možnost, da se ponovi zgodba z “novim obrazom”, s katerim bodo stari mački želeli zgodbo peljati naprej. Ekonomist Matej Lahovnik je povedal, da bi bilo najslabše za Slovenijo, če bi se ta agonija vladanja nadaljevala š ...

Sorodno





















































Oglasi