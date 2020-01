Bratuškova: Vlada bo kljub odstopu premierja NEPN sprejela do konca februarja Energetika.NET Ponedeljkov odstop predsednika vlade Marjana Šarca ne sme spremeniti poteka sprejemanja dokumenta nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), je na torkovi predstavitvi NEPN 4.1 in okoljskega poročila dejala ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek. Kot poudarja, mora vlada dokument sprejeti do konca februarja, prve posodobitve pa bo NEPN deležen v letu 2023.

