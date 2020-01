Bratuškova zadovoljna, da so meritve potrdile ugotovitve družbe 2TDK SiOL.net Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je zadovoljna, da so dodatne meritve višine zidu v Pesnici za potrebe reference pri gradnji drugega tira med Divačo in Koprom potrdile ugotovitve projektne družbe 2TDK. "Počakajmo na končno odločitev revizijske komisije, pa bomo videli, kako naprej. Postopki pa so zelo jasni," je dejala.

