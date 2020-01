Bodimo resni: Šarec ni Drnovšek, niti slučajno. On in Črnčec sta si sama sesula vlado, vsi so mu ušl Pozareport.si DER UNTERGANG. PADEC. Odstop predsednika vlade Marjana Šarca, ki se je zgodil včeraj zgodaj dopoldne, neposredno po odstopu ministra za finance Andreja Bertonclja, je za mnoge lahko presenečenje, ne pa tudi nepričakovan. Toda sprožil ga ni samo Bertoncelj kot varuh državne blagajne, Šarec se je na svoj odstop zelo verjetno tudi pripravljal ter iskal - za odstop - najboljši trenutek. Zato je pred ...

