Močan potres stresel Jamajko. Čutili so ga tudi na Kubi in Floridi. #video SiOL.net Karibsko otočje je prizadel močan potres z magnitudo 7,7 po richtarjevi lestvici. Oblasti so sicer sprava izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Potres so čutili tudi na Floridi in Kubi zaradi česar so evakuirali več stavb. Po za zdaj znanih podatkih potres ni terjal smrtnih žrtev.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Kuba

potres Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Andrej Bertoncelj

Goran Dragić

Janez Janša