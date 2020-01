Po potresu v Karibskem morju evakuirali ljudi iz pisarn tudi v Miamiju 24ur.com Po potresu, ki je stresel Jamajko, Kajmanske otoke in Kubo, so pristojni izdali opozorilo pred cunamiji, ki pa so ga kasneje preklicali. Potres magnitude 7,7 so čutili vse do Floride, zato naj bi evakuirali nekatere tudi stavbe v Miamiju. O poškodovanih ne poročajo.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Kuba

potres Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Andrej Bertoncelj

Luka Dončić

Goran Dragić

Janez Janša