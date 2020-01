V tednu dni je v BiH prišlo najmanj 1800 migrantov! Koliko jih je prešlo mimo vseh kontrol preko Slo Nova24TV Predsednik vlade Unsko-sanskega kantona Mustafa Ružnić je danes v Bihaču sklical sestanek delovne skupine za usklajevanje dejavnosti in nadzor migracijske krize. Člani delovne skupine so analizirali trenutno stanje in ugotovili, da je še vedno velik priliv migrantov v Unsko-Sanski kanton. Po evidencah notranjega ministrstva USK je bilo samo v 20 dneh januarja zabeleženih prihod približno […]

