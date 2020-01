Policisti streljali, ko je 60 migrantov želelo ilegalno in na silo prestopiti mejo! Nova24TV Uslužbenec madžarske varnostne službe je v znak opozorila trikrat streljal, potem ko se je 60 migrantov želelo ilegalno prebiti iz Srbije na Madžarsko, poroča portal USKInfo. Policija je sporočila, da je do migrantskega napada na mejo prišlo danes zjutraj okoli 5.30, in sicer na mejnem prehodu Röszke-Horgoš. Ta mejni prehod je bil sicer najbolj na […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Madžarska

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Andrej Bertoncelj

Zdravko Počivalšek

Alenka Bratušek