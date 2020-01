Gripa na vrhuncu: Če si bolan, ostani doma Radio Ognjišče Obolelost za gripo je doseglo vrhunec, kar čutijo tudi po številnih šolah. Postelje so polne a pristojni mirijo, da razmere obvladujejo in da ni potrebe po izrednem stanju. Kljub temu so ponekod v bolnišnicah omejili obiske na eno zdravo osebo.



Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Andrej Bertoncelj

Borut Pahor

Janez Janša