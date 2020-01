V ljubljanskem kliničnem centru zaradi bolezni dihal močno omejili obiske Večer Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je zaradi povečanega števila bolnikov z respiratornimi okužbami omejil obiske na vseh oddelkih na eno zdravo osebo med 15. in 16. uro in ne med 15. in 17. uro kot je bilo veljalo sprva.

