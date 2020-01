Poglejte, kako so migranti pobegnili pred streli Madžarov #video SiOL.net Madžarski mediji so objavili posnetek torkovega dogajanja na meji med Madžarsko in Srbijo. Skupina okoli 60 migrantov je želela v zgodnjih jutranjih urah prečkati madžarsko-srbsko mejo, madžarski policisti pa so v zrak ob tem izstrelili tri opozorilne strele. Skupina se je razbežala nazaj v Srbijo.

