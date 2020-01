(FOTO) Požar pri Tržiču: Ostali brez strehe nad glavo, živino so rešili Večer Ogenj na Hudem je danes gasilo 125 gasilcev. Gospodarsko poslopje in hiša sta močno poškodovana, so pa iz hleva uspeli rešiti vso živino. Za nastanitev treh stanovalcev bo poskrbela občinska civilna zaščita.

