Vezist Bruno Guimaraes za 20 milijonov evrov v Lyon Dnevnik Sedemkratni francoski nogometni prvak iz Lyona, nazadnje v sezoni 2007/08, je v svoje vrste zvabil brazilskega reprezentanta do 23 let Bruna Guimaraesa. Lyon je za 22-letnega igralca sredine igrišča in dosedanjega člana moštva Atletico Paranaense...

