V Dortmundu gradijo šampionski mozaik - po Haalandu prišel še Can RTV Slovenija Borussia iz Dortmunda se je zadnji dan zimskega prestopnega roka okrepila še z vezistom Emrejem Canom, ki je do zdaj igral za Juventus. 26-letnik bo kot posojen nogometaš igral do konca sezone, potem pa ga bodo lahko rumeno-črni odkupili za 25 milijonov

Sorodno









Oglasi