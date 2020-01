#foto V ZDA na meji z Mehiko odkrili najdaljši tihotapski predor Dnevnik Ameriške oblasti so odkrile najdaljši predor za tihotapljenje doslej. Predor, ki povezuje Mehiko in Kalifornijo, je dolg 1,3 kilometra. Začel se je v industrijski coni v mehiškem mestu Tijuana in končal v ameriškem mestu San Diego, so v sredo...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Donald Trump

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Borut Pahor

Karl Erjavec

Anže Kopitar