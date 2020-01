Na meji z Mehiko veter podrl Trumpovo ograjo, odkrili najdaljši predor do zdaj RTV Slovenija Devet metrov visoko jekleno ograjo, ki varuje ZDA pred nelegalnimi prebežniki iz Južne Amerike, je podrl močan veter. Ameriške oblasti so medtem odkrile najdaljši predor za tihotapljenje na meji z Mehiko do zdaj.

