Kamničanke in Novogoričanke oddale niz Sportal Odbojkarice Calcita so na prvi tekmi 13. kroga 1. DOL s 3:1 v nizih ugnale SIP Šempeter. Kamničanke so sicer začele slabo, izgubile prvi niz, nato pa pokazale, da so boljše nasprotnice in gostjam v nadaljevanju niso več pustile dihati. Nekaj podobnega smo spremljali tudi v Novi Gorici. Ankarančanke so v prvem nizu odpihnile goriške strele, ki so se tako kot Kamničane nato prebudile in srečanje mirno preobrnile v svoj prid.

