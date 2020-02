Senzacija v Šempetru: slovenske prvakinje na kolenih Sportal V 1. DOL za ženske je bila danes na sporedu le zaostala tekma 10. kroga med SIP Šempetrom in Novo KBM Branikom. Nekoliko presenetljivo so jo s 3:2 dobile Šempetranke, prvakinje so tako zabeležile drugi poraz v ligi, a že s samo točko potrdile prvo mesto po prvem delu tekmovanja.

Sorodno



Oglasi