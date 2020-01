Kopitarjevi kralji po treh zadetkih Iafalla do zmage Dnevnik Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so proti Arizoni Coyotes prišli do zmage s 3:2 po podaljšku, ter tako vknjižili 19. zmago v sezoni severnoameriške lige NHL. Junak obračuna je bil Alex Iafallo, ki je dosegel prvi hat-trick v karieri.

Sorodno

Oglasi