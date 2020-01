Za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na voljo 18.636 vpisnih mest Primorske novice Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes objavilo razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/21 za javne in koncesionirane samostojne visokošolske zavode. Razpisanih je skupaj 18.636 mest za redni in izredni študij, od tega 16.365 mest za slovenske državljane in 2271 mest za tujce.

