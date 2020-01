Na avtocestah od jutri obvezne nove vinjete Gorenjski glas Kranj – Danes se izteka veljavnost rožnatih vinjet z letnico 2019; od jutri naprej bo za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah v upravljanju Darsa obvezna uporaba rumenozelene vinjete za leto 2020. Tudi te so sicer veljavne do konca...

Kranj

