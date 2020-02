Odslej na ceste le z rumenozeleno vinjeto 24ur.com Rožnate vinjete z letnico 2019 od danes naprej ne veljajo več, pač pa morajo biti vozila za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah opremljena z vinjetami z letnico 2020. Te so rumenozelene barve in veljajo do 31. januarja 2021. Naprodaj je devet različnih vrst vinjet, cene pa ostajajo nespremenjene.

