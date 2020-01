VIDEO: Prvi dan zaprtja Koroške ceste brez večjih zastojev Lokalec.si Danes zjutraj so zaprli odsek Koroške ceste med krožiščem pri Glavnem mostu in krožiščem s Strossmayerjevo ulico. Zaenkrat večjih nevšečnosti ni bilo, meščani pa upajo, da bo po ponovnem odprtju predvidoma konec aprila letos stanje na Koroški cesti in v centru mesta boljše. Več v videoprispevku:

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Miro Cerar

Zdravko Počivalšek

Janez Stanovnik