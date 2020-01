Sodnik zoper 17 osumljencev proizvodnje mamil odredil pripor SiOL.net Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani je zaradi ponovitvene nevarnosti odredil pripor zoper 17 osumljencev proizvodnje in prometa z drogami, ki so jih policisti v obsežni in odmevni akciji prijeli v torek. Policija je sicer pred sodnika privedla 18 osumljencev, vse so že zaslišali, so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.

