Židan se že pripravlja na volitve in tolče po Janši: Njegovi vladi sta državi in njenim ljudem povzr Reporter V stranki SD si ne želijo tretje vlade Janeza Janše. "Prvi dve sta državi in njenim ljudem povzročili preveč škode," je predsednik stranke Dejan Židan zapisal v pismu članstvu. Volitve vidi kot edino možnost. Dodaja še, da je stranka v dobri kondiciji. V

Sorodno













































Oglasi Omenjeni Dejan Židan

Janez Janša Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Anže Lanišek

Domen Prevc

Peter Prevc