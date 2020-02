"Če kdo s svojimi destruktivnimi ravnanji in neprimernimi tviti škoduje desnici, potem je to prav večni predsednik SDS. To se je v vsej njegovi politični zgodovini že večkrat pokazalo. Najprej s spotikanjem predsednika prve slovenske vlade Peterleta, potem s predčasno razpustitvijo Demosa, kar je pripeljalo do hitre vrnitve levice na čelo države.