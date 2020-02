Vreme: Pretežno oblačno Dnevnik Danes bo v zahodnih, osrednjih in južnih krajih pretežno oblačno, ponekod na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu bo večinoma sončno. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8...

