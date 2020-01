Vreme: Pretežno jasno Dnevnik Danes bo pretežno jasno, dopoldne bo ponekod po nižinah ter ob morju še megla. Predvsem v višjih legah in v vzhodnih krajih bo začel pihati zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 11, v zatišnih legah severne Slovenije...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Hrvaška

Madžarska Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Borut Pahor

Karl Erjavec

Anže Kopitar