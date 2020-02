Turška invazija Libije: V državo poslali več kot 3000 sirijskih plačancev Nova24TV Libijska narodna vojska (LNA) je sporočila, da so Turki proti Tripoliju napotili dve bojni ladji, protizračne rakete in sisteme protizračne obrambe. Poleg tega libijska vojska Turke obtožuje, da so od decembra 2019 v državo poslali najmanj 3.000 sirijskih militantov. “Število sirijskih plačancev, ki jih je Turčija transportirala v Libijo je preseglo tri tisoč,” je povedal […]

