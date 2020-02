To je novo geografsko središče EU Reporter Z izstopom Združenega kraljestva se je geografsko središče Evropske unije premaknilo proti jugovzhodu in je zdaj na polju v vasici Gadheim v osrednjem delu Nemčije. Lokalne oblasti so novo središče unije že označile z zastavami in drogom, minulo noč pa je

Sorodno



































Oglasi Omenjeni Evropska unija

Hrvaška

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Peter Prevc

Domen Prevc

Cene Prevc

Anže Lanišek