Geografsko središče Evropske unije se je po brexitu premaknilo proti jugovzhodu in je zdaj v vasici Gadheim v osrednjem delu Nemčije. Novo središče, ki je na tamkajšnjem polju, so krajevne oblasti že označile z zastavami in drogom. V vasi z 80 prebivalci so tako zavihrale zastave Evropske unije, Nemčije in občine Veitshöchheim, zraven pa so postavili rdeče-bel drog, ki označuje geografsko središče ...