Doc. dr. Oliver Dragičević, Novomeščan po rodu, dokazuje, da gresta matematika in glasba lahko še kako z roko v roki. Oliver, ki poučuje matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, je tudi izvrsten glasbenik, kar je dokazal na nedavnem nastopu Orkestra Ave, kjer je z igranjem na klavirsko harmoniko zelo popestril njihov koncert in požel močan aplavz. preberite več » ...