Po požaru v hiši našli mrtvo osebo Dnevnik Gasilci so dopoldne posredovali v Lembergu pri Šmarju v Občini Šmarje pri Jelšah, kjer so ugotovili, da je minulo noč zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Ogenj je ugasnil sam, gasilci pa so prostore dodatno ohladili in prezračili ter opravili...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Rogaška Slatina Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Ilka Štuhec

Žan Kranjec

Štefan Hadalin