V kurilnici stanovanjske hiše v Lembergu pri Šmarju našli mrtvega 75-letnika 24ur.com Zagorelo je v kurilnici stanovanjske hiše v Lembergu pri Šmarju. Ogenj je ugasnil sam, gasilci so nato prostor dodatno ohladili, prezračili prostore in opravili meritve prisotnosti plinov. V kurilnici so našli tudi mrtvega 75-letnega moškega, ki je najverjetneje poskušal pogasiti požar, vendar je med gašenjem iz za zdaj še neznanega vzroka omagal in umrl.

