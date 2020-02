Josip Iličić se ne ustavlja. Z novim golom je poskrbel za rekord. #video Sportal Preverite, kako so se ta konec tedna odrezali slovenski nogometaši in trenerji na delu v tujini. V soboto je spet zablestel Josip Iličić, ki je potrdil izjemno strelsko formo, zadel še na četrti tekmi v nizu in poskrbel za rekorden dosežek.

