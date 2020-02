Iličić z novim golom poskrbel za rekord, Šporar še čaka na svoj prvenec. #video SiOL.net Preverite, kako so se ta konec tedna odrezali slovenski nogometaši in trenerji na delu v tujini. V nedeljo je spet zablestel Josip Iličić, ki je potrdil izjemno strelsko formo, zadel še na četrti tekmi v nizu in poskrbel za rekorden dosežek. Precej slabše volje je verjetno Andraž Šporar, ki je odigral vso tekmo za Sporting, a doživel prvi poraz.

