V Franciji pristalo novo letalo z 250 evakuiranimi iz kitajskega Vuhana 24ur.com V vojaški letalski bazi Istres-Le Tube v bližini Marseilla je pristalo letalo z 250 potniki, ki so jih evakuirali iz kitajskega mesta Vuhan, žarišča epidemije novega koronavirusa. Poleg francoskih so bili na letalu tudi državljani iz 30 drugih držav, so potrdile francoske oblasti.

